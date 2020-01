Pallanuoto, Europei 2020: risultati quarti di finale. Eliminato il Settebello (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Giornata dedicata ai quarti di finale quella odierna per gli Europei di Pallanuoto maschile 2020. A Budapest c’è una sorpresissima: i campioni in carica della Serbia escono sconfitti in favore della Spagna, gli iberici si impongono ai rigori. In semifinale senza particolari patemi Ungheria e Croazia, mentre, nel primo incontro di giornata, sconfitto il Settebello dal Montenegro. risultati quarti di finale Europei Pallanuoto 2020 1D Italia – W27 Montenegro (35) 8-10 (3-3, 3-4, 1-2, 1-1) 1B Serbia – W28 Spagna (36) 9-10 dtr (2-1, 1-4, 2-1, 1-0, 3-4) 1C Ungheria – W29 Russia (37) 14-10 (3-2, 3-3, 4-3, 4-2) 1A Croazia – W30 Grecia (38) 14-11 gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse oasport

