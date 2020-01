LIVE Italia-Montenegro 7-8 pallanuoto | Europei 2020 in DIRETTA | Settebello sotto a metà

LIVE Italia-Montenegro 6-7 pallanuoto - Europei 2020 in DIRETTA : Settebello sotto a metà gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO QUARTO. Italia-Montenegro 6-7. 56″ Gol Montenegro. Draskovic punisce Del Lungo da lontano. Italia-Montenegro 6-7. 2’01” Gol Montenegro. Terzo gol di Petkovic in superiorità. Italia-Montenegro 6-6. 2’38” GOOOOLLL!!!!!! Figari riesce a concretizzare negli ultimi istanti a disposizione la superiorità numerica. Italia-Montenegro 6-5. 4’58” ...

LIVE Italia-Montenegro 3-3 pallanuoto - Europei 2020 in DIRETTA : soffre il Settebello in avvio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE PRIMO QUARTO. Italia-Montenegro 3-3. 7″ Vidovic anticipa Aicardi. 1’23” GOOOLLLLLL!!!!!!! Luongo guadagna l’espulsione e poi concretizza la superiorità! Italia-Montenegro 3-3. 1’45” Beduina di Spaic neutralizzata da Del Lungo! 2’40” Gol Montenegro. Draskovic batte l’incolpevole Del Lungo. Italia-Montenegro 2-3. 2’57” ...

LIVE Volley - Coppa Italia 2020 in DIRETTA : quarti di finale in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione quarti di finale Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei quarti di finale della Coppa Italia di Volley maschile 2019-20. E’ finalmente arrivato il momento degli scontri diretti: gli accoppiamenti sono stati decisi in base alla classifica del girone d’andata della Superlega, la prima sfida l’ottava, la seconda la settima e così via. Riuscirà la Sir Safety Conad ...

LIVE Sport - DIRETTA 21 gennaio : tanti italiani agli Australian Open - tocca al Settebello. Iniziano gli Europei di pattinaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 21 gennaio: orari e programma Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi Sportivi in programma oggi, mercoledì 22 gennaio 2020: in tempo reale vi proporremo tutti i risultati dei vari eventi in programma e vi forniremo tutte le notizie che si susseguiranno nel corso di questa lunga giornata. Aggiornamenti costanti in tempo reale per ...

LIVE Australian Open 2020 - risultati 22 gennaio in DIRETTA : eliminati Sinner e Berrettini - l’Italia si aggrappa a Fognini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Sinner-FUCSOVICS LA CRONACA DI Berrettini-SANDGREN LA VITTORIA AGEVOLE DI DJOKOVIC SU ITO I risultati AGGIORNATI DEGLI Australian Open (22 gennaio) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Berrettini-SANDGREN (22 gennaio), SI COMINCIA ALLE ORE 04.00 ITALIANE 8.20: Per quanto riguarda il tabellone femminile, la graca Sakkari supera 7-6 (4) 6-5 la giapponese Hibino e guadagna l’accesso al ...

LIVE Napoli-Lazio 1-0 - Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA : Insigne firma la vittoria dei partenopei che volano in semifinale. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.53 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 22.50 Pagelle: NAPOLI (4-3-3): Ospina 6; Hysaj 4.5, Manolas 7, Di Lorenzo 6.5, Mario Rui 7; Lobotka 6 (22′ Luperto 6.5), Demme 7, Zielinski 6; Callejon 6 (68′ Elmas 6), Milik 6.5, Insigne 7.5 (77′ Fabian Ruiz 6). All. Gattuso 7. LAZIO (3-5-2): Strakosha 5; Luiz Felipe 4.5, Acerbi 5.5, Radu 5 (69′ Patric 6); ...

Coppa Italia - Napoli Lazio 1-0 LIVE : traversa di Immobile e palo di Mario Rui : Allo Stadio San Paolo, i quarti di finale della Coppa Italia 2019/20 tra Napoli e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Luigi Fontana, inviato a Napoli) – Allo Stadio San Paolo, Napoli e Lazio si affrontano nel match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Lazio 1-0 MOVIOLA 2′ Gol di Insigne – Il Napoli sblocca subito la partita: ...

LIVE NapoliLazio 10 - Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA : traversa di Immobile con un tiro al volo! : 84' Palo di Mario Rui con un tiro, tiro sorprendente del terzino sinistro utilizzando il piede debole. 82' traversa di Immobile che al volo colpisce in pieno il palo. 80' Lazzari prova a cercare Immobile, ma il pallone viene deviato e finisce fuori. 78' Napoli che si difende con un posizionamento a uomo, Lazio che non riesce a creare pericoli fino a questo momento. 76' Fuori Insigne e dentro Fabian Ruiz per il Napoli. 74' Esce Lulic e ...

Coppa Italia - Napoli Lazio 1-0 LIVE : palo di Milik : Allo Stadio San Paolo, i quarti di finale della Coppa Italia 2019/20 tra Napoli e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Luigi Fontana, inviato a Napoli) – Allo Stadio San Paolo, Napoli e Lazio si affrontano nel match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Lazio 1-0 MOVIOLA 2′ Gol di Insigne – Il Napoli sblocca subito la partita: ...

LIVE Napoli-Lazio 1-0 - Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA : con un colpo di testa Milik colpisce il palo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72′ Demme crossa in mezzo per Milik che di testa colpisce il palo. 70′ Fuori Radu e dentro Patric per la Lazio. 68′ Lazio che prova il massimo sforzo per arrivare al pareggio, Milinkovic-Savic si alza dietro le punte Immobile e Correa. 66′ Fuori Callejon e dentro Elmas per il Napoli. 64′ Correa rientra e tira dalla sinistra, pallone fuori. 62′ Rete in fuorigioco ...

Coppa Italia - Napoli Lazio 1-0 LIVE : Correa vicino al pareggio : Allo Stadio San Paolo, i quarti di finale della Coppa Italia 2019/20 tra Napoli e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Luigi Fontana, inviato a Napoli) – Allo Stadio San Paolo, Napoli e Lazio si affrontano nel match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Lazio 1-0 MOVIOLA 2′ Gol di Insigne – Il Napoli sblocca subito la partita: ...

LIVE Napoli-Lazio 1-0 - Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA : annullata rete di Immobile in fuorigioco! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64′ Correa rientra e tira dalla sinistra, pallone fuori. 62′ rete in fuorigioco di Immobile che al momento del tiro si trova oltre i difensori del Napoli. 60′ Immobile dopo un corner si trova sul secondo palo con il pallone che piove dall’alto, colpisce male mandando sull’esterno delle rete. 58′ Immobile per Correa che prova il sinistro, pallone colpito ...

Coppa Italia - Napoli Lazio 1-0 LIVE : ci prova Immobile : Allo Stadio San Paolo, i quarti di finale della Coppa Italia 2019/20 tra Napoli e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Luigi Fontana, inviato a Napoli) – Allo Stadio San Paolo, Napoli e Lazio si affrontano nel match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Lazio 1-0 MOVIOLA 2′ Gol di Insigne – Il Napoli sblocca subito la partita: ...

Coppa Italia - Napoli Lazio 1-0 LIVE : riparte il match : Allo Stadio San Paolo, i quarti di finale della Coppa Italia 2019/20 tra Napoli e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Luigi Fontana, inviato a Napoli) – Allo Stadio San Paolo, Napoli e Lazio si affrontano nel match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Lazio 1-0 MOVIOLA 2′ Gol di Insigne – Il Napoli sblocca subito la partita: ...