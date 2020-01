Napoli, il presidente dell’Asìa: Rifiuti, la crisi è superata. Gli ingombranti? Non sono un problema nostro (Di martedì 21 gennaio 2020) “La città non è in ginocchio, si è alzata come si è alzata Asia. La crisi è di fatto superata”. Così Maria De Marco, presidente dell’azienda di igiene urbana del Comune di Napoli, sulla situazione della città e sulle difficoltà nella raccolta dei Rifiuti riscontrate a ridosso delle festività natalizie. In strada “non ci sono tonnellate ma quintali”, precisa, sottolineando che “c’è un’invasione di montagne di cartoni e di ingombranti”. “Per questi ultimi – chiarisce – io andrò dal questore, dal prefetto, anche dal ministro Costa per ridire che gi ingombranti non sono Rifiuti solidi urbani, ma discariche illegali. Chi se ne disfa in questo modo, commette un reato ambientale”. A quasi due mesi dal suo insediamento, De Marco fa il punto della situazione. “Se i camion non possono essere tempestivamente ... ildenaro

