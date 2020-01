Meteo 7 giorni: POTENTE ANTICICLONE non durerà. Cambia tutto nel weekend (Di martedì 21 gennaio 2020) Meteo SINO AL 27 GENNAIO 2020, ANALISI E PREVISIONE Un robusto campo di alta pressione, con massimi posizionati poco a nord delle Alpi sull'Europa Centrale, determina condizioni Meteo stabili anche sull'Italia, con temperature in netta risalita. L'espansione dell'ANTICICLONE verso il nostro Paese ha determinato l'attenuazione del flusso freddo da est che ha caratterizzato l'inizio di settimana. Resta intanto un attivo vortice di bassa pressione tra la Penisola Iberica e il Mediterraneo Occidentale, che lambisce la Sardegna e richiama correnti sciroccali sostenute sui mari occidentali e sulle Isole. Il possente campo di alta pressione si opporrà ad ogni tentativo di avanzata verso est del vortice, che sarà a costretto a mantenersi in loco. Sull'Italia il tempo è quindi destinato a mantenersi stabile per qualche giorno e a metà settimana l'ANTICICLONE si rafforzerà ... meteogiornale

