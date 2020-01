Francesca Cipriani, La pupa e il secchione: “Sono stata arrestata” (Di martedì 21 gennaio 2020) La pupa e il secchione e viceversa, Francesca Cipriani ricorda: “Mi sono fatta arrestare” Questa sera andrà in onda la terza puntata de La pupa e il secchione e viceversa condotta da Paolo Ruffini e Francesca Cipriani. Proprio la pupa per eccellenza in una lunga intervista a NuovoTv ha parlato della sua esperienza nel programma, e delle altre Pupe dalle quali si differenzia non solo per essere unica e originale ma anche per essersi fatta arrestare. Francesca Cipriani ha infatti confessato: “Le Pupe sono belle e simpatiche ma come me non vedo nessuna. Finora solo io ho avuto il coraggio di buttarmi nella Fontana di Trevi e di essere arrestata” Il fatto a cui fa riferimento fu quando per protestare contro la sua esclusione a La pupa e il secchione aveva deciso di emulare Anita Ekber nella celebre scena de La Dolce Vita e adesso, dopo 10 anni, è riuscita nel suo ... lanostratv

EssePerVendetta : RT @VJimmyV: Francesca Cipriani dopo il primo intervento di mastoplastica - Samuele91681921 : RT @VJimmyV: Francesca Cipriani dopo il primo intervento di mastoplastica - VJimmyV : Francesca Cipriani dopo il primo intervento di mastoplastica -