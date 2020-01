Davos, Trump: “Gli ambientalisti sono profeti di sventura e vanno respinti. Questo è il momento dell’ottimismo, non del pessimismo” (Di martedì 21 gennaio 2020) “Gli ambientalisti sono profeti di sventura e vanno respinti. Questo è il momento dell’ottimismo, non del pessimismo”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel suo intervento al World Economic Forum. Il tycoon dal palco di Davos ha ridimensionato la questione climatica e le “previsioni apocalittiche” di chi mette in guardia sui cambiamenti. Poi ha parlato della situazione statunitense, ricordando gli ottimi rapporti con l’omologo cinese Xi Jinping. “Abbiamo attraversato un periodo molto difficile, ma non è mai, mai stato migliore il mio rapporto con Xi. Lui rappresenta la Cina io gli Stati Uniti, ma a parte Questo ci amiamo”. L'articolo Davos, Trump: “Gli ambientalisti sono profeti di sventura e vanno respinti. Questo è il momento dell’ottimismo, non del pessimismo” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Davos, per la prima volta i 5 maggiori rischi per l’economia globale sono tutti legati al clima: Forum al via con T… - Tg3web : Si è aperto il Forum economico mondiale di Davos. In un messaggio papa Francesco invita a mettere al centro delle s… - Agenzia_Ansa : #Trump a #Davos attacca gli ambientalisti: 'Profeti di sventura' #ANSA -