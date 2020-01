Napoli-Lazio: Joaquin Correa verso la panchina, Alex Meret potrebbe tornare titolare (Di domenica 19 gennaio 2020) Ripresa immediata per la Lazio, dopo la bella vittoria con la Sampdoria. In vista del Napoli è certo il rientro di Senad Lulic. Jordan Lukaku si è riaggregato ai compagni, mentre Joaquin Correa, che ha smaltito l’affaticamento al polpaccio, dovrebbe essere preservato in Coppa Italia a favore del derby con la Roma. A Napoli Ciro Immobile e Felipe Caicedo dovrebbero guidare l’attacco. Tra gli azzurri, invece, una sorpresa potrebbe essere il ritorno in porta di Alex Meret. Gennaro Gattuso insisterà con Sebastiano Luperto, ma da centrale. Mario Rui a sinistra, Diego Demme titolare e Fabian Ruiz probabilmente in panchina. Ancora tanti i dubbi in avanti. Molto dipenderà da come miglioreranno le condizioni di Dries Mertens nelle prossime ore. Nemmeno in una situazione del genere Hirving Lozano riesce a scavalcare facilmente le gerarchie. Per il Napoli questa partita varrà praticamente ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

