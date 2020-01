Cannella, benefici e proprietà: se usata così aiuta il cuore (Di domenica 19 gennaio 2020) Tutti noi utilizziamo la Cannella per insaporire i nostri dolci o le mostre macedonie, ma spesso non conosciamo i tanti effetti benefici di spezia Cannella, Fonte: Pixabay (https://pixabay.com/it/photos/Cannella-aroma-spezie-condimenti-1971496/) Spesso, ormai, utilizziamo la Cannella per insaporire i nostri piatti, dolci o macedonie ma spesso non siamo a conoscenza di quanto questa spezia possa far bene al nostro corpo e alla nostra salute: ecco di seguito i benefici e le proprietà. La spezia in questione è un potente antiossidante e un forte antinfiammatorio grazie alla presenza di polifenoli al suo interno. Grazie ad uno studio condotto dall’Università di Peshawar nel 2013, si è scoperto che la Cannella è preziosa anche per il cuore in quanto riduce il colesterolo LDL. La ricerca appena citata, è stata condotta su un campione di 60 individui a cui, ... chenews

