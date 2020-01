Avete mai visto l’ex fidanzato di Antonella Elia? Ecco chi è Fabiano [FOTO] (Di domenica 19 gennaio 2020) Attualmente nella casa del Grande Fratello Vip, Antonella Elia è sicuramente la protagonista indiscussa di questa edizione. Dal suo esordio, avvenuto negli anni ’90, ha partecipato a numerosi programmi nelle vesti più svariate, da conduttrice a valletta televisiva. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Antonella è stata fidanzata, per 5 anni, dal 2013 al 2018 con Fabiano Petricone, professore universitario. Chi è Fabiano Petricone, l’ex fidanzato di Antonella Elia FOTO Originario de L’Aquila, Fabiano Petricone è un professore universitario e scrittore. Dopo aver ottenuto una laurea in Lettere e un Master in Comunicazione Istituzionale, oggi insegna Metodologia e tecniche della comunicazione all’Accademia di Belle Arti della sua città. Lui ed Antonella Elia sono stati insieme dal 2013 al 2018, ma dopo 5 anni la loro relazione è terminata a causa del desiderio della showgirl di ... Leggi la notizia su velvetgossip

