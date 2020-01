Video di Can Yaman a C’è Posta per te: Ferit di Bitter Sweet su Canale5 tra macchine fotografiche e commozione (Di sabato 18 gennaio 2020) Il Video di Can Yaman a C'è Posta per Te è destinato a fare il giro del web almeno per un po'. I fan di Ferit di Bitter Sweet hanno atteso per mese l'arrivo del loro beniamino in tv, nel prime time di Canale5 e finalmente oggi, 18 gennaio, nella nuova puntata del programma, l'attore turco ha fatto capolino. Al grido di "Sei bellissimo", le fan presenti in studio hanno accolto Can Yaman a C'è Posta per Te e lo stesso ha fatto la padrona di casa che, dopo averlo salutato, ha preso posto vicino a lui sulla famosa poltrona dedicata ad ospiti e protagonisti delle sue storie.https://www.instagram.com/p/B7YNs9oIhJ0/Prende il via da qui la presenza di Ferit di Bitter Sweet nel people show di Canale5 dopo la delusione della scorsa settimana. In un primo momento sembrava che dovesse essere ospite sabato scorso ma alla fine non è stato così fino a questa sera. Finalmente tutti sono felici ... Leggi la notizia su optimaitalia

