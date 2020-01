Sci alpino, Federica Brignone vince il gigante a Sestriere: “Una gara da infarto, ancora non ci credo” (Di sabato 18 gennaio 2020) Federica Brignone ha vinto il gigante di Sestriere, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino che è andatA in scena nella splendida località italiana. L’azzurra si è imposta al termine di due manche al cardiopalma, ha tagliato il traguardo con lo stesso tempo della slovacca Petra Vlhova e con appena un centesimo di vantaggio sulla statunitense Mikaela Shiffrin. La nostra portacolori rafforza il primo posto nella classifica di specialità ed è sempre terza nella graduatoria generale. La valdostana ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni della Rai: “Seconda manche da infarto, sentivo tutta la gente urlare. Questa giornata è stata estenuante, ce l’ho messa tutta, ho fatto le cose che mi ero messa in testa di fare ed è bastato per vincere una gara sul filo del rasoio. ancora non riesco a crederci, davanti a tutto questo pubblico. Quando sono ... Leggi la notizia su oasport

