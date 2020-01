Napoli Fiorentina 0-0 LIVE: Dragowski risponde a Milik (Di sabato 18 gennaio 2020) Allo Stadio San Paolo, la 20ª giornata di Serie A 2019/20 tra Napoli e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Luigi Fontana, inviato a Napoli) – Allo Stadio San Paolo, Napoli e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Fiorentina 0-0 MOVIOLA 1′ Fischio d’inizio – Pasqua fischia l’inizio del match 10′ Prima occasione per la Fiorentina – Lirola scende sulla destra e mette al centro: difesa del Napoli impreparata, ma Castrovilli non riesce a ribadire in porta, mettendo sul fondo. 13′ risponde Milik – Gran cross di Allan, gira con il sinistro Milik: il polacco trova, però, una grande parata di Dragowski. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Napoli Fiorentina 0-0: risultato e ... Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : ?? #NapoliFiorentina, le formazioni ufficiali NAPOLI - Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Luperto; Allan, Ruiz, Zi… - MarcoBovicelli : #Roma,primi contatti per #Politano: sondato già in caso di cessione di #Under, da battere la concorrenza di #Milan(… - a_antonucci1926 : RT @acffiorentina: | ?? | Viola in viaggio verso Napoli #ForzaVIola #NapoliFiorentina #Fiorentina -