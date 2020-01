Foggia, contingente straordinario di forze di polizia e una nuova sede della Dia. Lamorgese: “Contrastare ogni forma di criminalità” (Di giovedì 16 gennaio 2020) La bomba esplosa davanti a un centro per anziani, a Foggia, è solo l’ultimo episodio di una serie che ha convinto la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, a inviare un contingente straordinario di forze di polizia nella provincia pugliese. Il Viminale, inoltre, fa sapere che dal 15 febbraio sarà attiva anche la nuova sezione operativa della Direzione investigativa antimafia (Dia), da tempo ritenuta necessaria a causa del costante aumento di episodi di violenza legati a organizzazioni mafiose locali e già annunciata in occasione dello scorso Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il 23 dicembre. Decisioni, afferma il ministro, che “confermano la volontà dello Stato di contrastare con la massima determinazione ogni forma di criminalità”, perseguendo l’obiettivo di rafforzare “le strutture destinate all’attività di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : Il ministro Lamorgese invia contingente straordinario a #Foggia #ANSA - romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Foggia, contingente straordinario di forze di polizia e una nuova sede della Dia. Lamorgese: “Contrastare ogni forma d… - fattoquotidiano : Foggia, contingente straordinario di forze di polizia e una nuova sede della Dia. Lamorgese: “Contrastare ogni form… -