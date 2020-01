«L’aereo ucraino abbattuto da due missili iraniani»: il video che allontana l’ipotesi dell’errore umano (Di mercoledì 15 gennaio 2020) A verificarne l’autenticità è il New York Times, che in un nuovo articolo descrive come l’abbattimento dell’aereo ucraino in Iran non sia stato dovuto al lancio di un solo missile ma di due. Una ricostruzione che sembra allontanare l’ipotesi dell’errore umano utilizzata anche dal presidente Hassan Rouhani. «L’aereo ucraino abbattuto da due missili iraniani»: il video che allontana l’ipotesi dell’errore umano LEGGI ANCHE>Iran, primi arresti per L’aereo abbattuto. Rouhani: «Puniremo i responsabili» Il video, diventato virale sui social network, mostra distintamente il lancio di due missili a circa una trentina di secondi l’uno dall’altro. Entrambi colpiscono quello che secondo le ricostruzioni del New York Times è il Boeing 737 della Ukraine International Airlines, che resta in volo per qualche minuto prima di schiantarsi al ... Leggi la notizia su giornalettismo

AnnalisaChirico : Il capo dell’aviazione civile iraniana ammette di aver informato il regime delle effettive responsabilità lo stesso… - Agenzia_Italia : = L'aereo ucraino abbattuto in #Iran è stato colpito da due missili = - NicolaPorro : L’#Iran dopo aver negato per giorni l’evidenza alla fine ammette di aver abbattuto il #Boeing737 ucraino. Ma c’è un… -