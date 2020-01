You: Netflix rinnova ufficialmente la serie per una terza stagione (Di martedì 14 gennaio 2020) Netflix ha ufficialmente rinnovato l’amatissima serie You con protagonista Penn Badgley per la terza stagione. Basato sul romanzo Hidden Bodies e sul sequel dell’autore Caroline Kepnes, You segue il romantico stalker Joe Goldberg mentre capisce fino a che punto è disposto a spingersi per amore. Dopo una prima stagione con Beck nella seconda è diventata Love l’oggetto del desiderio di Joe, con la scoperta che lei era anche più psicopatica di lui dando il via a delle conseguenze incontrollabili. La serie, che è stata presentata per la prima volta su Lifetime, ha debuttato con la sua seconda stagione su Netflix il 26 dicembre raggiungendo subito ottimi risultati entrando nella top 10 delle più viste del 2019 nonostante i pochi giorni nell’anno solare a disposizione. Il rinnovo non è poi una sorpresa visto che la seconda stagione di You ha lasciato un numero di domande senza ... Leggi la notizia su giornalettismo

