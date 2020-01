Ferrovie lombarde, il contratto senza gara a Trenord per l’assessore Terzi era inevitabile: “Critiche demagogiche” (Di giovedì 9 gennaio 2020) “Non esistono in Italia soggetti sufficientemente strutturati in grado di subentrare a Trenord nella gestione di un servizio complesso come quello lombardo, nemmeno nell’ipotetico caso di una suddivisione in lotti”. L’assessore lombardo alle Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, rompe il silenzio e risponde così alla pioggia di critiche per la decisione della Regione Lombardia di rinnovare per altri 9 anni, senza gara, l’affidamento dell’appalto da 5 miliardi per il trasporto pubblico regionale alla partecipata Trenord. Per di più prevedendo un ritocco all’insù di chilometri serviti e corrispettivo. La notizia, venuta a galla nei giorni scorsi, dopo che essere stata tenuta sotto silenzio per una decina di giorni, aveva suscitato più di una levata di scudi. La più vigorosa delle quali è stata quella degli utenti riuniti ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

