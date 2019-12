Sorteggi ottavi Champions League 2019 20 LIVE | gli abbinamenti delle urne di Nyon

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Da, iper glidi finale della/20 in diretta: gli avversari di Juventus, Napoli, Atalanta Laentra nel vivo: ledi(Svizzera), sede UEFA e luogo dove si tiene ilo, decreteranno gliper glidi finale della competizione europea. Le squadre qualificate alla fase a eliminazione diretta, tra cui Juventus, Napoli ed Atalanta, sono in attesa di conoscere il nome del prossimo avversario (I POSSIBILIITALIANE). Ilo avrà inizio alle ore 12:00 e sarà seguito in diretta da Calcio News 24 (I CRITERI DI ACCOPPIAMENTO E IL REGOLAMENTO). CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTAdi/20: la direttaAggiornamenti a partire dalle ore 12:00.di/20: la listapartecipanti TESTE DI SERIE: Barcelona ...

