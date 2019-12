Milik | “Rispetto tanto | paura nada Ci vediamo al San Paolo”

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Mentre tutti ripetono che il Barcellona è la peggiore avversaria che il Napoli potesse aspettarsi per il prosieguo dell’avventura in Champions,suona la carica. L’attaccante polacco non si mostra per nulla preoccupato per l’esito delle urne. E lancia un messaggio di grande fiducia. Su Instagram ha scritto: “Rispetto’. Cial San Paolo” Il centravanti del Napoli non teme il Barcellona e i suoi campioni. Non si deve partire sconfitti solo per la grandezza dell’avversario, sembra dire. Tutto è ancora possibile. Visualizza questo post su Instagram Rispetto”. Cial San Paolo

