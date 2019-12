Ascolti tv | dati Auditel domenica 15 dicembre | Pezzi Unici vince con 4 7 milioni

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Rai 1 senza rivali. La quinta puntata della fiction ‘’ ha vinto il prime time di15con 4.740.000 telespettatori, share 19,38%.tv prime time Secondo gradino del podio per ‘Che Tempo che Fa’ che su Rai2 ha ottenuto 2.427.000 telespettatori (share del 10%) scesi a 1.723.000 telespettatori e a al 9,23% di share nella parte ‘Il Tavolo’ andata in onda in seconda serata. A seguire, il film in onda su Canale 5 ‘Indovina chi viene a Natale?‘ è stato seguito da 2.026.000 telespettatori e uno share dell’8,8% mentre su Italia1 il programma ‘Le Iene’ ha totalizzato 1.862.000 telespettatori e il 10,75% di share. Su La7 ‘Non è l’Arena’ è stata vista da 1.090.000 telespettatori (share 5.7%). Su Retequattro il film ‘In trappola – Don’t Get Out’ è stato ...

