San Salvatore | incidente tra due vetture | bimbo di sei anni trasportato in ospedale

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutostradale a SanTelesino in via Amorosi. Coinvolti una famiglia di San Felice a Cancello con a bordo due bimbi (auto Hyundai), e una signora di Faicchio con a bordo altri due bimbi. Per fortuna nessun ferito ma solo tanto spavento. Soltanto un bambino di seiè stato soccorso dal 118 eal “Rummo” in codice giallo per un trauma cranico. L'articolo Santra duedi seiinproviene da Anteprima24.it.

