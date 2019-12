La tregua salviniana che spiazza (Di domenica 15 dicembre 2019) Vittorio Macioce N on è solo il clima di Natale. Questa volta non è neppure uno slogan, qualcosa del tipo: siamo tutti più buoni. La mossa di Matteo Salvini ha una ratio politica. Fermiamoci. L'Italia sta franando mentre a destra e sinistra va in scena la giostra degli insulti, del muro contro muro, del chi picchia più forte. È un'ossessione. È l'opera dei pupi. È la campagna elettorale senza tregua. Non conviene a nessuno. Salvini certe cose le sente, magari è solo una mossa tattica, ma forse ha capito che sta cambiando il vento. Non si può vivere solo di randellate e allora ecco la proposta: un patto per salvare quel che resta di questo benedetto Paese. «Stiamo vivendo un momento drammatico, chiediamo di sedere tutti intorno a un tavolo a riflettere sui rischi che l'Italia sta vivendo». Questo appello Salvini lo fa dal No Tax Day di Milano. Ne parla mentre il governo si ...

