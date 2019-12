Roma-SPAL | Fonseca in conferenza stampa | “Non dobbiamo sottovalutare i nostri avversari”

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 14 dicembre 2019), ladi Paulo. Il tecnico ha avvisato i suoi ragazzi: “Non sottovalutiamo iavversari. Vogliamo i tre punti”. TRIGORIA () – Vigilia di. InPaulonon ha voglia di ritornare sul pareggio casalingo contro il Wolfsberger: “L’atteggiamento non mi è piaciuto e ne abbiamo parlato con i giocatori. Per me la questione è chiusa qui. Abbiamo sbagliato solo due partite e per questo mi aspetto una grande partita contro gli estensi“., ladi Paulochiede ai suoi di nonla: “Non credo che ci sia la possibilità si sbagliare approccio anche perché affrontiamo una compagine forte e soprattutto solida in difesa. I ragazzi lo hanno capito“. Il tecnico portoghese non dovrebbe cambiare la formazione: ...

sugarsoul_ : RT @JacopoPalizzi: In queste ore ci sarà un incontro tra esponenti della #Roma e della #Spal per parlare di #Petagna. Si lavora a un pres… - alessandro_972 : RT @ilRomanistaweb: VIDEO - Contro la #Spal il primo gol di #Pellegrini con la maglia della #Roma #IlRomanista #ASRoma - ConJClancy : I’ve now seen 19/20 #SerieA sides this season. ? Atalanta ? Bologna ? Brescia ? Cagliari ? Fiorentina ? Genoa ? H… -