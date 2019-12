Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 14 dicembre 2019) Le, oltre alla manifestazione in Piazza San Giovanni a Roma, si sono presentatinelle piazze europee di. “non si Lega”: un ‘banco’ di, oltre duecento secondo gli organizzatori, sono attualmente riunite in un clima di festa, tra canti, balli e discorsi di impegno civile, nella zona del Trocadéro, dinanzi alla Tour Eiffel. Nel cosiddetto Parvis des Droits de l’Homme - il piazzale dei Diritti Umanì - risuona l’eco di canzoni ormai entrate a far parte del repertorio ‘ittico’, da Com’è profondo il mare di Lucio Dalla a La Libertà di Giorgio Gaber e People have the power di Patti Smith. Canti e balli interrotti da brevi di discorsi contro il modo di fare politica di Matteo Salvini e letture della Costituzione italiana. La piazza è ...

HuffPostItalia : La carica delle sardine d'esportazione: in centinaia anche a Parigi e Bruxelles - elvi_3003 : RT @HuffPostItalia: La carica delle sardine d'esportazione: in centinaia anche a Parigi e Bruxelles - alinatede : RT @HuffPostItalia: La carica delle sardine d'esportazione: in centinaia anche a Parigi e Bruxelles -