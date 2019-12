Santa Lucia | storia di una festa che viene da lontano

Leggi la notizia su gqitalia

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Alzi la mano chi conosce. Perché ok, tutti sanno che il Natale è la giornata in cui Babbo Natale porta ai bambini i suoi regali. Ma a questa consolidata tradizione se ne affianca un'altra in alcune province del nord Italia (come Alessandria, Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Verona): quella di, che nella notte tra il 12 e il 13 dicembre arriva in groppa al suo asinello a dispensare doni ai piccoli che le hanno inviato una letterina e prima di andare a letto non si sono dimenticati di lasciarle qualcosa da mangiare. Babbo Natale a dicembre non ha l’esclusiva perché le tradizioni pagane e poi quelle cattoliche avevano già inserito nel loro calendario alcuni giorni in cui celebrare l’arrivo dell’inverno per propiziarsi il futuro. Chi eraè una martire ...

Agenzia_Ansa : #Maltempo allerta della protezione civile da Nord a Sud. Attesa la tempesta di Santa Lucia, neve a #Milano, venti d… - 3BMeteo : Domani altra #neve a nord e #maltempo a CentroSud abbastanza generalizzato - half_blade : RT @SailorSara_: La notte del 12 dicembre era sempre la più magica: i regali di Santa Lucia la mattina dopo, la scarpa giù dai nonni piena… -