PES 2020 | domani il super match tra Juventus e Barcellona nella prima giornata del

eFootnball PES 2020 : Il Marioca si aggiunge al roster di squadre partner : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi di aver siglato una partnership con il Maiorca, il celebre team della prima divisione calcistica spagnola, per eFootball PES 2020. Grazie a questa collaborazione i giocatori del Maiorca verranno scansionati in 3D e riprodotti in ogni minimo dettaglio, dal viso ai tatuaggi, all’interno del gioco. I nuovi visi dei calciatori della squadra spagnola includono quelli di: Salva ...

Konami lancia una versione gratuita di eFootball PES 2020 : eFootball PES 2020 gratis – Novità molto interessante per tutti gli appassionati di videogiochi calcistici. L’azienda giapponese Konami ha ufficialmente annunciato l’arrivo di eFootball PES 2020 Lite, una versione gratuita della celebre simulazione di calcio, disponibile su Pc, Xbox One e PS4. Si tratta di una versione ridotta del gioco, che include gran parte delle […] L'articolo Konami lancia una versione gratuita di eFootball PES ...

Konami lancia eFootball PES 2020 Lite - versione gratuita del videogioco : eFootball PES 2020 gratis – Novità molto interessante per tutti gli appassionati di videogiochi calcistici. L’azienda giapponese Konami ha ufficialmente annunciato l’arrivo di eFootball PES 2020 Lite, una versione gratuita della celebre simulazione di calcio, disponibile su Pc, Xbox One e PS4. Si tratta di una versione ridotta del gioco, che include gran parte delle […] L'articolo Konami lancia eFootball PES 2020 Lite, versione ...

NBA 2019-2020 : i risultati della notte (9 dicembre). Giannis Antetokounmpo fa volare ancora i Bucks. Vittorie di PESo per Oklahoma City e Phoenix. : Sono nove le partite che si sono disputate nella notte per la stagione NBA 2019-2020. Si parte da Milwaukee, dove i Bucks sono inarrestabili e continuano a guidare la Eastern Conference dopo il successo sugli Orlando Magic. ancora una volta il dominatore della serata è stato Giannis Antetokounmpo, autore di 32 punti e 15 rimbalzi che portano i Bucks sul 21-3 in classifica. Restando ad st e vicini alla vetta, vincono anche i Boston Celtics, che ...

Sollevamento PESi - la Coppa del Mondo fa tappa a Roma dal 27 al 31 gennaio 2020 : azzurri a caccia del pass olimpico : Dal 27 al 31 gennaio l’Italia ospiterà una tappa della Coppa del Mondo di Sollevamento pesi valevole per la qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Le gare si disputeranno al PalaPellicone di Ostia Lido e al momento i numeri sono lo specchio di una manifestazione che si preannuncia estremamente interessante e competitiva: 5 Continenti, 57 Nazioni, 252 atleti saranno presenti a Roma per racimolare punti pesantissimi da accumulare nel ranking ...

eFootball PES 2020 Lite è reale : come giocare gratis a PES 2020 su PS4 - Xbox One e PC : Dopo l'acclamato titolo completo, è ora PES 2020 Lite a portare il grande calcio di Konami su personal computer e console di ultima generazione. Con il trailer visibile poco più in basso in questo stesso articolo, la compagnia giapponese ha infatti annunciato che la versione gratuita della sua simulazione sportiva è disponibile per il download per tutti i curiosi o per gli appassionati che, magari in attività sul rivale FIFA 20, vorrebbero ...

eFootball PES 2020 LITE : Il Free to Play di Konami è disponibile da oggi : Konami Digital Entertainment B.V. è lieta di annunciare eFootball PES 2020 LITE, la versione Free-to-Play del pluri-premiato simulatore di calcio per PS4, Xbox One e PC STEAM*. eFootball PES 2020 LITE sarà disponibile in download gratuito a partire da oggi per Xbox One e PC STEAM e da mercoledì 11 dicembre anche per PS4. eFootball PES 2020 LITE è un videogioco dedicato a tutti coloro che non ...

Ginnastica artistica - l’Italia maschile sogna il riPEScaggio a Tokyo 2020! Russia fuori dalle Olimpiadi - gli azzurri furono i primi esclusi : L’Italia sogna un clamoroso ripescaggio con la squadra maschile di Ginnastica artistica per le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’esclusione della Russia dai Giochi potrebbe spalancare le porte alla nostra Nazionale che spera vivamente di riuscire a qualificarsi alla rassegna a cinque cerchi, gli azzurri potrebbero infatti rientrare in corsa e volare nel Sol Levante. Per quale motivo la formazione guidata da Marco Lodadio (già ammesso come ...

Russia esclusa dalle Olimpiadi per quattro anni! Sentenza PESantissima della WADA - niente Tokyo 2020 : La notizia clamorosa è arrivata: la Russia è stata esclusa dalle Olimpiadi di Tokyo 2020 e dai Giochi Invernali di Pechino 2022. La Commissione Esecutiva della WADA, l’Agenzia Mondiale Anti Doping, ha preso la durissima decisione e ha sancito l’estromissione di questa Nazione dalle prossime rassegne a cinque cerchi. Il motivo della decisione, presa all’unanimità, è legato al fatto che i dati del laboratorio di Mosca (la Rusada) ...

PES 2020 : la Juventus tra le 10 squadre che parteciperanno alla stagione 2019/20 del Campionato eSport eFootball.Pro : Konami Digital Entertainment B.V. ha rivelato oggi i nomi dei 10 team professionistici che parteciperanno alla stagione 2019/20 della eFootball League che comprende i tornei eFootball.Pro, eFootball.Open e l'appena annunciato eFootball Season Program. eFootball.Pro Questa competizione eSport, riservata solo alle squadre professionistiche, vedrà la partecipazione di 10 club calcistici di fama mondiale:Leggi altro...

eFootball PES 2020 : La Juventus parteciperà al Campionato esport eFootball.Pro : Konami Digital Entertainment B.V. ha rivelato oggi i nomi dei 10 team professionistici che parteciperanno alla stagione 2019/20 della eFootball League che comprende i tornei eFootball.Pro, eFootball.Open e l’appena annunciato eFootball Season Program. Maggiori informazioni sulla eFootball League sono disponibili a questo link – https://eFootballpro.konami.net Questa ...

NBA 2019-2020 : i risultati della notte (9 dicembre). Un gigantesco Anthony Davis trascina i Lakers - vittorie PESanti per Philadelphia e Miami : Sono otto le partite che si sono disputate nella notte per la stagione NBA 2019-2020. Il volto in copertina è quello di Anthony Davis, autore di 50 punti nella vittoria dei Los Angeles Lakers contro i Timberwolves. Spiccano anche i successi interni di Philadelphia, Miami e Brooklyn, mentre i Los Angeles Clippers sono corsari a Washington; la sorpresa della serata è a Dallas, dove i Mavericks cedono ai Kings. Andiamo ad analizzare nel ...

NBA 2019-2020 : i risultati della notte (9 dicembre). Un gigantesco Anthony Davis trascina i Lakers - vittorie PESanti per Philadelphia e Miami : Sono otto le partite che si sono disputate nella notte per la stagione NBA 2019-2020. Il volto in copertina è quello di Anthony Davis, autore di 50 punti nella vittoria dei Los Angeles Lakers contro i Timberwolves. Spiccano anche i successi interni di Philadelphia, Miami e Brooklyn, mentre i Los Angeles Clippers sono corsari a Washington; la sorpresa della serata è a Dallas, dove i Mavericks cedono ai Kings. Andiamo ad analizzare nel dettaglio ...

LIVE PESaro-Olimpia Milano 65-71 - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : Rodriguez sale in cattedra nel finale e i meneghini battono una mai doma Vuelle : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:17 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie per averci seguito e buona serata. Finisce qui!!! Milano vince a fatica contro una Pesaro che perde sì la dodicesima in fila ma lo fa a testa altissima. Decisivo nell’ultimo quarto Rodriguez che chiude con 16 punti e 6 assist. Per Milano positivo il contributo di Moraschini (13 punti) e Brooks (9 con 6 rimbalzi). I padroni di casa ci hanno ...