Maltempo Roma | polemiche per le scuole chiuse | arriva la replica della Raggi

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “Amministrare significa avere il coo di prendere anche decisioni giuste impopolari, come chiudere lequando c’è il rischio, attestato dai bollettini meteoProtezione Civile, di una burrasca di vento che mette a repentaglio la sicurezza degli studenti. La vita umana vale piu’ delledi qualche aspirante politico che pontifica sul danno altissimo di immagine alla scuola”. Lo ha scritto in un post sulla sua pagina Facebook il sindaco di, Virginia, rispondendo cosi’ al presidente dell’Associazione nazionale presidi del Lazio, Mario Rusconi, che ha criticato la decisione di chiudere leper ildi oggi sulla Capitale. “A differenza di questo ‘esperto’ meteorologo – ha aggiunto lasenza nominare Rusconi -, non ho mai pensato di fare le previsioni del tempo: ho ...

Agenzia_Ansa : #Maltempo allerta della protezione civile da Nord a Sud. Attesa la tempesta di Santa Lucia, neve a #Milano, venti d… - Roma : Maltempo: da oggi venerdì 13 dicembre a domenica 15 dicembre 2019 chiusi parchi, cimiteri e ville storiche dalle or… - Agenzia_Ansa : Scuole chiuse a #Roma per il #maltempo. I presidi: 'C'è pioggerella, danno di immagine altissimo' #ANSA -