La moto elettrica italiana che parteciperà alla Dakar

(Di venerdì 13 dicembre 2019)

(Di venerdì 13 dicembre 2019) La2020, che si disputerà in Arabia Saudita (facendo così diventare l’Asia il terzo continente a ospitarla dopo Africa e Sud America) dal 5 al 17 gennaio, potrà contare su un inedito ospite: laTacita T-Rally 2020. Stiamo parlando della nuova versione dellada enduro della casa torinese, la quale ha deciso di accettare la sfida offerta dall’A.S.O, Amaury Sport Organisation, l’organizzatore del Rally, per dimostrare che lapuò gareggiare e essere competitiva anche in una manifestazione dura come la. La presentazione della Tacita T-Race Rally 2020 e del programma Tacita Rally avverrà il 4 gennaio presso il JeddahVillage. Leelettriche della casaseguiranno poi il circo dellaa bordo del rimorchio alimentato a energia solare fino all’ultimo giorno, quando la T-Race Rally 2020 si unirà a ...

