“Lasciala volare in pace”. Nudo (quasi) integrale Belen Rodriguez. E spunta ancora la sua famosa ‘farfallina’ (Di giovedì 12 dicembre 2019) Ve la ricordate la farfallina di Belen Rodriguez. No, non pensate male, non stiamo parlando di qualcosa vietato ai minori, ma di quell’incredibile abito sfoggiato a Sanremo: una spacco così vertiginoso da far cadere la mandibola anche alle ultime fila del teatro Ariston. Beh, quel tatuaggio osé è tornato fuori! Belen infatti ha sfiorato un Nudo integrale mozzafiato. In uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram la showgirl si mostra proprio come mamma l’ha fatta ad eccezione di un velo che ben poco lascia all’immaginazione. Bella e sinuosa, la Rodriguez lascia intravedere il noto tatuaggio, la “farfallina” passata alla storia. Sono passati anni, infatti, da quanto la conduttrice di Tu sì que vales ha sceso le scale di Sanremo mostrando a tutti quel disegno più provocante che mai. Ma non è la prima volta che Belen mostra più del dovuto. Proprio durante il varietà del sabato sera in ...

