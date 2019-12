Detroit | Become Human è disponibile anche su PC via Epic Games Store

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 12 dicembre 2019), inizialmente esclusiva su PlayStation 4 è orasu PC attraverso. Se non siete del tutto sicuri di comprarlo, potete sempre provare una demo presente nello.La versione per PC supporta la risoluzione 4K, 60 fps e la piena integrazione di entrambi i controlli mouse / tastiera e gamepad.Ecco le specifiche:Leggi altro...

