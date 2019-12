Bimbo investito a Coccaglio | la 22enne pensava di aver preso un paletto

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Le indagini sul terribile incidente di 2 giorni fa che ha coinvolto un bambino di appena 2 anni, hanno portato ad un arresto. Si tratta di unadi, che agli agenti che l’hanno presa in custodia avrebbe detto di non essersi resa conto dell’incidente. Rintracciata grazie alla madre delMartedì mattina, il dramma: aun auto investe undi 2 anni mentre si trova sulle strisce assieme alla madre e alla sorellina. Il bambino, che si chiama Ishaan ed è di origini indiane, è stato sbalzato fuori dal passeggino a causa dell’urto ed è finito in coma. Attualmente è ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in condizioni gravi ma stabili come riporta il Corriere della Sera.In quegli attimi di terrore e paura, la madre delè riuscita a vedere l’auto che hail figlio e poi è scappata via, una Fiat 500 blu. Grazie a questo ...

