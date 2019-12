Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Av) –aggravato: è questa l’accusa che ha portato all’arresto di un trentenne di origini gambiane. I fatti sono accaduti questa notte a: sono stati alcuni cittadini che, a testimonianza dell’inestimabile valore aggiunto offerto dalla partecipazione della collettività al bene comune della sicurezza e della legalità, notato un extracomunitario armeggiare all’interno di un’in sosta, non hanno esitato a contattare il “112”. In brevissimo la pattuglia della locale Stazione e quella della limitrofa Stazione di Solofra intervenivano sul posto, bloccando ilstraniero alla guida dell’utilitaria appena rubata. Condotto in Caserma, il trentenne, inchiodato alle proprie responsabilità dalle evidenze della flagranza di reato, è stato dichiarato in arresto e, come disposto dalla Procura della Repubblica di Avellino, trattenuto ...

anteprima24 : ** #Serino, #Furto di #Auto: giovane #Gambiano arrestato dai #Carabinieri ** - Retesei : Furto di auto, arrestato a Serino un 30 enne di origini gambiane -