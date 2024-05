Ibrahim Babangida morto in un incidente stradale - gravissimo suo fratello Tijani

(Di venerdì 10 maggio 2024) Calcio nigeriano in lutto per l'ex calciatore, oggi 50enne, che ha perso la vita nel violento impatto. Ferito, oltre al, anche la moglie e un collaboratore.

Tijani Babangida morto in un incidente stradale, gravissimo suo fratello Ibrahim - Tijani Babangida morto in un incidente stradale, gravissimo suo fratello ibrahim - Un grave lutto ha colpito il calcio nigeriano e la famiglia Babangida: Tijani, 50 anni, è morto in un incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto anche suo fratello, ibrahim, che era a bordo dell ...

incidente d'auto in nigeria: ferito tijani babangida, muore il fratello - incidente d'auto in nigeria: ferito tijani babangida, muore il fratello - Nello scontro, riportano i media locali, è morto il fratello ibrahim /47 anni). Babangida è presidente dell'Associazione dei calciatori professionisti della Nigeria.

Tragedia in Nigeria, incidente stradale per i fratelli Babangida: muore Ibrahim, Tijani in condizioni critiche - Tragedia in Nigeria, incidente stradale per i fratelli Babangida: muore ibrahim, Tijani in condizioni critiche - Tragedia sconvolge il mondo del calcio nigeriano e non solo. ibrahim Babangida, fratello dei più famosi Haruna e Tijani, è morto in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada Kaduna-Zaria, proprio ...