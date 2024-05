(Di venerdì 10 maggio 2024) Parma, 10 mag. – (Adnkronos) – Ildirappresenta uno strumento fondamentale per comunicare e monitorare gli obiettivi e gli impegni dia livello aziendale. In questo contesto,1, leader in Italia nellaintegrata per i beni di largo consumo, si pone all’avanguardia presentando i suoi progressi sulle tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG) a Cibus Fiere di Parma, durante l?evento Creare Valore. Lacome fattore strategico. Nella mattinata di lavori sono intervenuti oltre al Presidente di1 Holding Renzo Sartori anche Ada Rosa Balzan, Fondatrice e Presidente di ARB, Alessandro Perego, Vicerettore per lo Sviluppo Sostenibile e Impatto del Politecnico di Milano, Davide Villani, ...

(Adnkronos) – Sono 33 milioni nel mondo gli utilizzatori di prodotti innovativi e alternativi alle classiche sigarette, con un mercato che ha generato nel 2023 ben il 36,4% dei ricavi netti di Philip Morris , dato in crescita dal 32,1% del 2022. ...

(Adnkronos) – Sono 33 milioni nel mondo gli utilizzatori di prodotti innovativi e alternativi alle classiche sigarette, con un mercato che ha generato nel 2023 ben il 36,4% dei ricavi netti di Philip Morris , dato in crescita dal 32,1% del 2022. ...

(Adnkronos) – Il Bilancio di Sostenibilità rappresenta uno strumento fondamentale per comunicare e monitorare gli obiettivi e gli impegni di Sostenibilità a livello aziendale. In questo contesto, Number 1, leader in Italia nella Logistica integrata ...

Logistica, presentato Bilancio di Sostenibilità Number 1 - Il bilancio di sostenibilità rappresenta uno strumento fondamentale per comunicare e monitorare gli obiettivi e gli impegni di sostenibilità a livello aziendale. In questo contesto, Number 1, leader in ...

Aeroporto Cagliari, ok a bilancio con utile di 13 milioni - Il 2023 rappresenta il primo anno di redazione del Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Sogaer che fornisce informazioni, non soltanto sulle performance economiche, ma anche una rendicontazione non ...