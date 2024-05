Adriana Volpe a La Volta Buona | I momenti più bui che ho vissuto

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 10 maggio 2024)è stata ospite di Caterina Balivo a La. Un’occasione per ripercorrere la sua lunga carriera televisiva che sin da giovanissima l’ha vista al fianco di giganti del calibro di Fabrizio Frizzi e Raffaella Carrà, ma anche per parlare del nuovo programma in onda su Rai2 e che la vede di nuovo alla conduzione. Al contempo, però, l’intervista ha puntato l’accento sui “più bui” che ha, come lei stessa li ha definiti. Seppur non menzionandolo direttamente, chiaro il riferimento alla fine del matrimonio con Roberto Parli dopo la partecipazione al GF Vip., idifficili e la rinascita Non ha peli sulla lingua, come d’altronde ha sempre ...