Giuseppe Sardi morto in un incidente in montagna - il ricordo di Bellusco | Uomo al servizio della comunità

(Di venerdì 10 maggio 2024)(Monza), 10 maggio 2024 - “Da 25 anni era sempre presente, sempre disponibile”. Un quarto di secolo aldegli altri,Mario, il pensionato 76enne deceduto giovedì mattina dopo un volo di quasi 150 metri, mentre in compagnia di due amici stava rientrando dopo un'escursione sui monti del bresciano. “Ci ha lasciato sui luoghi che più amava”, lo ricorda Elio Brambati, presidente di Avps Vimercate. “Nella nostra associazione è stato a lungo volontario in ambulanza nei servizi di emergenza sul territorio – racconta Brambati -, poi è passato ai servizi collaterali, fino a diventare responsabile dell'assistenza domiciliare agli anziani, coordinando il gruppo preposto. E' stato anche consigliere, così come la moglie Elena, volontaria e segretaria”.Una famiglia al...

Tragedia in montagna, Avps e Cai in lutto - Tragedia in montagna, Avps e Cai in lutto - Vimercate. giuseppe era un volontario vero. Operativo, presente, sorridente, professionale. Ieri l'altra sua grande passione, in linea con la purezza della persona, la montagna, lo ha tradito, o forse ...

Tragedia in quota, scivola sul sentiero e precipita per 100 metri: Giuseppe Mario Sardi è morto a 76 anni - Tragedia in quota, scivola sul sentiero e precipita per 100 metri: giuseppe Mario sardi è morto a 76 anni - BRESCIA. La tragedia è avvenuta nella giornata di ieri, 9 maggio, quando un escursionista di 76 anni è morto dopo essere precipitato per circa 100 metri da un sentiero nelle vicinanze di Cima Meghé, n ...

Tragedia in montagna: muore precipitando da un sentiero, lutto a Bellusco per Giuseppe Sardi - Tragedia in montagna: muore precipitando da un sentiero, lutto a Bellusco per giuseppe sardi - Bellusco è in lutto per la tragica scomparsa di giuseppe sardi, 76 anni, avvenuta ieri durante un'escursione sul sentiero che porta a Cima Meghè, in provincia di Brescia.