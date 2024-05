Family Business Forum - Brivio Sforza : “Arriva il più grande trasferimento di ricchezza in mani femminili” (Adnkronos) – “Stiamo per assistere al più grande trasferimento di ricchezza in mani femminili, si parla per gli Stati Uniti circa 33 trilioni che verranno trasferiti dalla generazione dei baby boomers alle nuove generazioni, prevalentemente donne”. ...

