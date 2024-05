Livorno | falso medico finge di dove affittare la casa della sorella malata Arrestato

(Di venerdì 10 maggio 2024) I carabiniericompagnia dihanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli nel 2019 pendente nei confronti di un 52enne di origini salernitane gravemente indiziato di essere l'autore di una truffa perpetrata nel capoluogo campano nel 2013 L'articolo proviene da Firenze Post.

Si finge medico per impossessarsi di un appartamento: arrestato 52enne - Si finge medico per impossessarsi di un appartamento: arrestato 52enne - Si era finto un medico oncologo e professore universitario, pubblicando annunci online per l'affitto di un appartamento a livorno.

Banconote false a Livorno e provincia, maxi sequestro da 35mila euro - Banconote false a livorno e provincia, maxi sequestro da 35mila euro - livorno 10 maggio 2024 _ Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza livorno ha sequestrato nel 2023 903 banconote false, per un valore pari a 35.825 euro tra livorno e provinc ...