Milan-Cagliari - il parafulmine Pioli | Fa parte del mio ruolo ma ora vinciamo

(Di venerdì 10 maggio 2024)o, 10 maggio 2024 - “Vogliamo tornare a vincere per tanti motivi. Non lo facciamo da tanto (oltre un mese, col Lecce), il secondo posto non è ancora conquistato: serve orgoglio, per il club e i tifosi. Si continua a parlare di futuro, ma l'unica cosa che mi interessa è che la squadra abbia le giuste motivazioni. Nel mioc'è anche il fare ile non ho problemi a farlo”. Così Stefanoalla vigilia di, sabato alle 20.45 a San Siro. Col Genoa “il rumore del silenzio” dadei tifosi. Che dovrebbe continuare: “Dobbiamo finire bene il campionato”. Tre giornate, poi gli Europei e gli impegni con le Nazionali che potrebbero condizionare qualcuno: “L'ho chiesto in spogliatoio, dicendo che chi si sentiva di aver già dato tutto ...

IL PARERE - Scozzafava: "Italia, Spalletti ha le idee chiare, Meret, Raspadori e Di Lorenzo andranno all’Europeo” - IL PARERE - Scozzafava: "Italia, Spalletti ha le idee chiare, Meret, Raspadori e Di Lorenzo andranno all’Europeo” - Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, ha rilasciato un'intervista a "Radio Goal", in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli: "Quando Spalletti parla di nazionale gli brillano gli occhi, è ...

LIVE – Alle 14 parla Pioli in conferenza alla vigilia del Cagliari - LIVE – Alle 14 parla Pioli in conferenza alla vigilia del Cagliari - Il sito IlMilanista.it di titolarità di Geo Editrice S.r.l. con sede in Roma, via Bomarzo 34, C.F./PI 09724341004, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a.. Unico responsabile dei ...

Milan, Pioli senza freni in conferenza: lo ha detto ai giocatori! - Milan, Pioli senza freni in conferenza: lo ha detto ai giocatori! - Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di milan-cagliari, introducendo la sfida e analizzando la stagione ...