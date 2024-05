Meloni-Schlein - il confronto sarà a Porta a Porta giovedì 23 maggio

Sarà il 23 maggio il giorno del duello tv tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Le due leader si confronteranno nel salotto di Porta a Porta , con la moderazione di Bruno Vespa, quindici giorni prima dell’apertura delle urne per le Europee , in ...

