Chievo Verona - finita l'asta per il marchio | va alla bandiera Sergio Pellissier

(Di venerdì 10 maggio 2024) Era atteso per oggi l`esito dell`apertura della busta per la seconda offerta arrivata in merito al, fallito ormai due...

L'ex calciatore, recordman di presenze con il Chievo , ha presentato un'offerta per il club, che dopo il fallimento non è più ripartito. Oltre alla Clivense di Pellissier interessato al Chievo ci sarebbe anche il Vigasio.Continua a leggere

