Marcell Jacobs e Chituru Ali si sfidano al Roma Sprint Festival Tortu debutta sui 200

(Di venerdì 10 maggio 2024)Ali si sfideranno sui 100 metri al, che andrà in scena sabato 18 maggio allo Stadio dei Marmi di. Il Campione Olimpico ha esordito a livello individuale un paio di settimane fa con il 10.11 di Jacksonville (partenza da rivedere, poi ottimo lanciato) e poi si è ben espresso con la 4×100 durante le World Relays, contribuendo alla qualificazione dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurro cercherà di abbassare il proprio stagionale e punterà a dare una segnale confortante nella Capitale. Il velocista comasco, invece, ha corso un eccellente 10.06 sette giorni fa a Dubai e proverà a migliorarsi ulteriormente. Si spera di vedere un 10” netto, che varrebbe anche il pass per i Giochi. Avedremo ...

Sciolgono le riserve i campioni della staffetta e dell’atletica azzurra. Sia Filippo Tortu che Marcell Jacobs hanno infatti svelato le date del proprio debutto stagionale. Il primo, che per il momento sta lavorando negli Stati Uniti, in vista ...

Il 18 maggio al via la 4^ edizione. In gara anche Ali, Dosso e Re. Roma - Il 18 maggio Roma sarà la capitale italiana della velocità. Sulla pista dello Stadio dei Marmi-Pietro Mennea, riportata a nuovo in vista dell'appuntamento continentale del ...

Atletica: Roma Sprintfestival. Non solo Jacobs, anche Tortu in pista - Atletica: roma Sprintfestival. Non solo jacobs, anche Tortu in pista - Il 18 maggio al via la 4^ edizione. In gara anche Ali, Dosso e Re.roma (ITALPRESS) - Il 18 maggio roma sarà la capitale italiana della ...

Tortu destinazione Europei: 200 metri ai Marmi - Tortu destinazione Europei: 200 metri ai Marmi - Road to roma 2024: il campione olimpico della staffetta in gara il 18 maggio sulla pista intitolata a Mennea, nella specialità di cui è bronzo europeo in carica. jacobs-Ali nei 100, Dosso nei 200 Da R ...

Tortu destinazione Europei: 200 ai Marmi - Tortu destinazione Europei: 200 ai Marmi - Da roma a roma, dai Marmi all’Olimpico, dalla festa dello sprint agli Europei del 7-12 giugno. Si arricchisce ulteriormente il cast dei partecipanti del roma Sprint Festival in programma il 18 maggio ...