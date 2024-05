Aumento biglietti vie del mare - l’appello dei sindaci della costiera

(Di venerdì 10 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo l’ordinanzaPrima Sezione del Tar di Salerno che ha respinto la domanda cautelare delle compagnie di navigazione contro l’ordinanzaCapitaneria di Porto, interviene il PresidenteConferenza deiCosta d’Amalfi, FortunatoMonica, il quale fa appello al buon senso e chiede di congelare qualsiasi ipotesi di rimodulazione dei costi deisulle tratte delle vie del. “E’ una fase certamente molto delicata quella in cui ci si è trovati all’indomanidecisione del Tar di Salerno, la cui determinazione va comunque rispettata. Come Conferenza dei, lavoreremo per trovare un’intesa che contemperi tutte le esigenze: da un lato quelle di ...

Il prezzo dei biglietti per bus e metro a Roma potrebbe passare da 1,5 a 2 euro . Ma la responsabilità di questa scelta, tutt'altro che certa, sarà del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e non del sindaco della Capitale, Roberto ...

“Sosteniamo la necessità di un tavolo di confronto per esperire ogni tentativo utile a evitare l’aumento dei biglietti metro e bus da 1,50 a 2 euro, come indicato nelle proiezioni di atac . L’azienda capitolina persevera nell’offrire un servizio ...

Aumento dell’affitto della sede della Croce Bianca, al via la lotteria del Maraton club - aumento dell’affitto della sede della Croce Bianca, al via la lotteria del Maraton club - Chi acquista il biglietto avrà uno sconto del 5% sulla spesa e viene omaggiato di un litro di latte di Tapporosso di Torino». E proprio l’affitto della sede della Croce Bianca ha subito recentemente ...

Germania: aumenta la tassa sui viaggi aerei, per i t.o. onere aggiuntivo di 21 mln - Germania: aumenta la tassa sui viaggi aerei, per i t.o. onere aggiuntivo di 21 mln - L’aumento dell’imposta sui biglietti in vigore dal 1° maggio, e quindi prima dell’inizio dell’alta stagione turistica, ha comportato per i tour operator un onere aggiuntivo di circa 21 milioni di euro ...

Taylor Swift, biglietti troppo cari in USA: i fan americani invadono il tour europeo per risparmiare sull'Eras tour - Taylor Swift, biglietti troppo cari in USA: i fan americani invadono il tour europeo per risparmiare sull'Eras tour - È ufficiale, i fan americani di Taylor Swift affolleranno i concerti europei della star. Il motivo Prezzi più accessibili rispetto a quelli esorbitanti d'oltreoceano.