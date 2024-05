Ucraina - fitti bombardamenti russi nel Nord | le truppe di Mosca avanzan - Kharkiv è a meno di 80 chilometri Zelensky | Respin -i, per ora

(Di venerdì 10 maggio 2024) Far cadereper mettere in ginocchio Volodymyr. L’obiettivo di Vladimir Putin, prima solo ipotizzabile, adesso è stato svelato. La breccia aperta nella parte meridionale del Donbass, intorno ad Avdiivka, non ha solo lo scopo di penetrare in profondità le difese di Kiev, ma di costringere l’esercito ucraino, già in difficoltà per carenza di armamenti e, soprattutto, militari, a spostareper contenere l’avanzata dell’armata della Federazione, indebolendo di conseguenza altri punti del fronte. Così, laa prova a sfruttare l’occasione e da diverse ore prova a sfondare sul fronte di, la seconda città più grande del Paese, collocata a 80 km circa dalledi Putin. Per il momento, ha spiegato il presidente, l’offensiva ...

