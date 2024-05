Valentina Romani - da ‘Mare Fuori’ allo show con Roberto Bolle

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 maggio 2024 –è nota al grande pubblico per il suo ruolo inma, recentemente, è stata anche tra i protagonisti dellocon‘Viva la danza’, in onda in prima serata su Rai 1. Conosciamo meglio l’attrice e il suo invidiabile curriculum. La carriera e la vita privata diè nata a Roma il 16 giugno 1996. Dopo essersi diplomata al liceo linguistico, decide di assecondare e seguire la sua grande passione per la recitazione e frequenta numerosi corsi: studia per due anni con Saverio Vne e Beatrice Gregorini, poi continua con un anno di teatro in francese, un anno nell'Accademia "Percorsi d'attore" ...