Bimbo travolto e ucciso da un camion a Viterbo | 3 anni e 8 mesi al conducente per omicidio stradale

tragedia nelle prime ore di stamattina, mercoledì 8 maggio, sulla via del Mare . Un uomo è stato travolto e ucciso da un furgone, il cui conducente s’è fermato per prestare soccorso. L’investimento s’è verificato al semaforo di Tor di Valle intorno ...

Uno uomo di circa 40 anni, straniero, è stato travolto e ucciso mentre a piedi percorreva la tangenziale est di Milano tra Cascina Gobba e Cologno in direzione Nord, verso quindi i caselli autostradali per Lecco e Venezia. L'uomo - riferisce il ...

Addio al 17enne Matteo Lorenzi, promessa del ciclismo, travolto da un furgone mentre stava raggiungendo la squadra in sella alla sua bici - Addio al 17enne Matteo Lorenzi, promessa del ciclismo, travolto da un furgone mentre stava raggiungendo la squadra in sella alla sua bici - Matteo Lorenzi, giovane ciclista di talento, è stato tragicamente ucciso in un incidente stradale mentre si allenava. La comunità sportiva e la città di Fornace esprimono profondo dolore e cordoglio.

