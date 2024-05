Il Chievo torna a VIVERE | il marchio passa UFFICIALMENTE a Pellissier

(Di venerdì 10 maggio 2024) La decisione del giudice suldelVerona,toa Sergio. I dettagli Sergioha rilevatoildelVerona, ex squadra di Serie A. Come noto, dopo due aste andate deserte, la curatela fallimentare ha ritenuto congrua l’offerta di 100mila euro depositata da Sergio. L’ex attaccante terrà

