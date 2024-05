Reggia di Caserta - blitz della Polizia Locale | sequestrati più di 800 souvenir abusivi

Nell’ambito del rafforzamento dei Controlli sul servizio di trasporto pubblico non di linea, predisposti dalla Polizia Locale di Roma Capitale, gli agenti del Reparto Squadra Vetture del Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico), impegnati in prima ...

Tre persone sono state fermate d alla Polizia di Stato mentre erano intente a portar via da un locale confiscato alla criminalità organizzata alcune attrezzature sportive. L’intervento in Via Don Primo Mazzolari: ecco cosa è successo. Stavano ...

Il 10 giugno il Papa in visita al Campidoglio - Il 10 giugno il Papa in visita al Campidoglio - Lo ha detto il cappellano della polizia locale di Roma Capitale padre Massimo Cocci nel corso della benedizione ai nuovi vigili urbani in piazza del Campidoglio.

Flavio Buffa è il nuovo comandante della Polizia Stradale di Cuneo - Flavio Buffa è il nuovo comandante della polizia Stradale di Cuneo - Nel 2011 è entrato in polizia, iniziando la sua esperienza dalla Questura di ... per i quali abbiamo già un calendario di servizi mirati, d'intesa con la locale questura”.

Giubileo: a Roma assunti 800 nuovi vigili, in strada da agosto - Giubileo: a Roma assunti 800 nuovi vigili, in strada da agosto - Oggi in piazza del Campidoglio le nuove reclute sono state accolte, per una cerimonia di benvenuto, dal comandante della polizia locale Mario De Sclavis, dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ...