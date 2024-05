I funerali delle vittime di Casteldaccia tra domani e lunedì

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Sono state eseguite le autopsie anche sui corpi di Roberto Raneri e Giuseppe Miraglia, gli operai morti nella strage diinsieme a Epifanio Alsazia, socio della Quadrifoglio Group, Ignazio Giordano e Giuseppe La Barbera. Come gli esami eseguiti ieri sulle prime treè stato accertato che la morte è avvenuta per intossicazione e asfissia. Dopo gli esami sui corpi le salme sono state dissequestrate e sono state restituite alla famiglia per celebrare i. Idi Giuseppe Miraglia saranno celebratialle 15 nella chiesa madre di San Cipirello in piazza Matrice. Il sindaco Vito Cannella ha proclamato il lutto cittadino. Idi Epifanio Alsazia, il socio della ditta subappaltatrice Quadrifoglio si celebreranno sempre, alle ...