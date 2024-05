Musica in lutto - addio a Dennis Thompso - storico batterista degli MC5

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il membro fondatore della band MC5,n,è scomparso il 9 maggio all'ospedale MediLodge di Taylor, dove era ricoverato a seguito di un attacco cardiaco. Era l'ultimo membro vivente della formazione originaleMC5 ed è morto pochi mesi prima che la band fosse inserita nella Rock and Roll Hall of Fame. Gli MC5 si sono formati nel 1965 e sciolti nel 1972. Nel corso della loro carriera hanno pubblicato due album, "Back in the USA" nel 1970 e "High Time" nel 1971. "Pensavamo di essere una buona band e di aver trovato la nostra strada. Ci piaceva fare le prove, e amavamo suonare" aveva raccontaton in un'intervista, "Amavamo quello che facevamo. Era il modo migliore per ...