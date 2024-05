Toti interrogato dal gip si avvale della facoltà di non rispondere

(Di venerdì 10 maggio 2024) È durato poco meno di mezz'ora l'rio di garanzia del presidenteRegione Liguria davanti al gip di Genova, Paola Faggioni. Giovannisi è avvalsodi none da quanto si apprende da fonti di agenzia non avrebbe rilasciato nessuna dichiarazione. Il presidente ligure è accusato di corruzione e voto di scambio e da martedì è ai domiciliari. "Abbiamo un fascicolo enorme da approfondire e lo abbiamo nelle nostre mani solo da ieri", ha detto l'avvocato Stefano Savi ieri, in un video diffuso dalla Regione. "Prima di prendere posizioni o dare spiegazioni dobbiamo approfondire la lettura degli atti per capire su che cosa, dove e come fornire spiegazioni", ha aggiunto, per spiegare la scelta di nonal gip. Ieri è stato ...

Il governatore della Liguria Giovanni Toti , secondo quanto si apprende, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia davanti al gip Paola Faggioni nell' Inchiesta sul presunto sistema di corruttele in regione. Insieme ...

Genova, Toti non risponde al Gip - Toti si è avvalso della facoltà di non rispondere Al momento ciò che è noto è che, assistito dall'avvocato Stefano Savi, non ha risposto alle domande del Gip e non ha rilasciato dichiarazioni ...

Corruzione Liguria, Toti non risponde al Gip nell'interrogatorio di garanzia - ... le campagne elettorali di Toti. Questa è l'ipotesi dei magistrati in cambio di favori. E dunque potrebbe rispondere alle domande il gip oppure avvalersi della facoltà di non rispondere. E da ieri è ...